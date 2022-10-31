Украинская певица Тина Кароль отказалась исполнять русскоязычные песни

„Понимаю, что это были, возможно, любимые вами песни. Песни, которые не раз утешили ваши сердца. Но какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском“, — сказала артистка на одном из своих концертов.

Родилась Тина в России, в Магаданской области. Но когда ей было семь лет, семья переехала в Украину, на родину матери. В 2006 певица участвовала в конкурсе „Евровидение“, где заняла 7-е место. Была признана лучшей исполнительницей страны в 2014, 2015 и 2018 годах. Самая опытная наставница украинской версии „Голоса“ (8 сезонов из 12) и „Голос. Дети“ (3 из 5). При этом с одним участником — Романом Сасанчиным — умудрилась одержать победу в обоих „возрастных категориях“.