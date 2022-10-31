Тамара Гвердцители госпитализирована после похорон матери

„Тамару Михайловну уже два раза забирали в больницу. Состояние у нее чрезвычайно плохое и с точки зрения эмоционального состояния, и с точки зрения физических сил. Она очень болезненно восприняла смерть мамы. Я употребил самый мягкий термин, который может быть в этой ситуации. Тамара Михайловна жила для мамы. Она провела с ней всю жизнь. То, что произошло, совершенно выбило её из жизни“, — сообщил Сергей Пудовкин.

Отмечается, что у Гвердцители обострились хронические заболевания.

У матери артистки, 83-летней учительницы русского языка и литературы Инны Кофман, в начале 2022 года ухудшилось состояние здоровья, и тогда знаменитость отвезла родительницу в Израиль. По словам продюсера певицы, у Инны Кофман были серьезные проблемы с сердцем, и врачи сделали все возможное, чтобы продлить жизнь женщины. Позже Тамара Гвердцители вместе с матерью вернулась в Грузию, исполнив ее желание, и педагог умерла у себя дома на родине.

Певица приостановила концертную деятельность. Сергей Пудовкин заявил, что в ближайшее время Тамара Гвердцители не сможет выступать перед зрителями, ей нужно время, чтобы прийти в себя и принять утрату.