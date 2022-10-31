Вдову Николая Караченцова „уходят“ из театра

На этом скрытые от глаз зрителей конфликты в „Ленкоме“ не заканчиваются. Хоть теперь к театру добавилось имя Марка Захарова, его дочь Александра также теряет позиции. В частности, её не пригласили на сцену во время празднования 95-летия „Ленкома“. „Я не понимаю. Всё, что сегодня было, я воспринимаю с тоской, болью и сочувствием“, — сказала Захарова, добавив, что отец не простил бы такого. Людмилу Поргину же и вовсе на праздник не позвали.