Вдову Николая Караченцова „уходят“ из театра(3)
Директор „Ленкома“ Марк Варшавер посоветовал вдове артиста Николая Караченцова Людмиле Поргиной поискать другой театр. Это случилось после того, как актриса написала заявление главе театра о том, что она отказывается играть в массовке. Об этом Варшавер сказал „Ты не поверишь“.
„Может быть, в другой театр ее возьмут на какую-то хорошую роль, пожалуйста, пусть поищет“, — сказал он.
Варшавер также назвал Поргину не артисткой и „человеком другого сорта“. „Я не верю, что она из „Ленкома“ и была женой Николая Петровича“, — заявил директор.
На этом скрытые от глаз зрителей конфликты в „Ленкоме“ не заканчиваются. Хоть теперь к театру добавилось имя Марка Захарова, его дочь Александра также теряет позиции. В частности, её не пригласили на сцену во время празднования 95-летия „Ленкома“. „Я не понимаю. Всё, что сегодня было, я воспринимаю с тоской, болью и сочувствием“, — сказала Захарова, добавив, что отец не простил бы такого. Людмилу Поргину же и вовсе на праздник не позвали.