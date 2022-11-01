„Все больше надоедаю людям“: Григорий Лепс кокетничает с поклонниками

„Я бы завтра бы ушел со сцены, если бы у меня был другой доход. Думаю, что сам больше и больше надоедаю людям. Без меня будет кому петь“, - сказал артист. Среди молодых музыкантов Лепс выделил Анатолия Цоя и Ваню Дмитриенко. „Ванька Дмитриенко - очень талантливый композитор и очень-очень классный человек. Учитывая, что ему только 17 лет. Но чтобы исполнять такие песни, которые поет он, и писать такую музыку, надо иметь дар“, - поделился Лепс.