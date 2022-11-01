Создатель „Американских богов“ снимет приквел „Пятницы, 13“

„Пятница, 13-е“ — франшиза ужасов, впервые вышедшая в 1980 году и подарившая миру Джейсона Вурхиса, практически неубиваемого маньяка в хоккейной маске, который в основном убивает в местности Кэмп-Кристал-Лейк и вокруг нее (хотя однажды он вырвался в Нью-Йорк, а затем и вовсе в космос).

Вся серия насчитывает 8 фильмов от Paramount Picrures. Затем New Line Cinema занялась экспериментами: „Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница“ — фантазия на тему переселения души, „Джейсон Х“ — слэшер на космическом корабле, „Фредди против Джейсона“ — маньячный кроссовер, „Пятница, 13-е“ 2009 г. — нечто среднее между перезапуском и отдельным фильмом „классики“. Также было снято несколько фанатских фильмов, из которых можно выделить „Никогда не ходите в поход одни“. Также было создано несколько комиксов и компьютерных игр. А вот сериал „Пятница, 13-е“ никакого отношения к старине Джейсону не имеет.