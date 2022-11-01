01.11.2022, 16:00
Смерть богатству не помеха: обновлен рейтинг самых богатых умерших знаменитостей
ФОТО: | Shutterstock
Американский Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. На первом месте оказался автор „Властелина колец“ Джон Толкин.
Состояние писателя эксперты оценили в $500 млн. В этом году произошла продажа компании Middle-Earth Enterprises, которая владела правами на использование некоторых элементов творчества Толкина.
На втором месте оказался баскетболист Коби Брайант, погибший в 2020 году ($400 млн). Третье место занял Дэвид Боуи ($250 млн), четвертое — Элвис Пресли ($110 млн), а пятое — Джеймс Браун ($100 млн).