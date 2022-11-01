Шоубиз
01.11.2022, 16:00

Смерть богатству не помеха: обновлен рейтинг самых богатых умерших знаменитостей

 
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ФОТО: German Vizulis | Shutterstock

Американский Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. На первом месте оказался автор „Властелина колец“ Джон Толкин.

Состояние писателя эксперты оценили в $500 млн. В этом году произошла продажа компании Middle-Earth Enterprises, которая владела правами на использование некоторых элементов творчества Толкина.

На втором месте оказался баскетболист Коби Брайант, погибший в 2020 году ($400 млн). Третье место занял Дэвид Боуи ($250 млн), четвертое — Элвис Пресли ($110 млн), а пятое — Джеймс Браун ($100 млн).

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