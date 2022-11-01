В хэллоуинской давке в Сеуле погиб известный K-Pop певец

Гражданами отмечался Хэллоуин, основные празднества проходили на прогулочной улице Итхэвон. Ли Джихан был одним из 154 человек, погибших в результате инцидента.

Исполнитель впервые получил известность, участвуя во втором сезоне популярного реалити-шоу „Produce 101“, где 101 участник борется за шанс присоединиться к K-pop группе из 11 человек.

После появления в „Produce 101“ Джихан начал актерскую карьеру в 2019 году, появившись в сериале „Сегодня был еще один день Намхена.