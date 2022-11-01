Жуткая ночь: В центре Таллинна разгуливали страшилы, при виде которых стынет кровь

Празднование Хэллоуина в Эстонии ничем не отличается от того, как это происходит в других странах. Молодёжь наряжается в костюмы и ближе к ночи собирается в центральных частях городов. В Таллинне чаще всего сбор ряженых подростков происходит на площади Свободы, откуда они начинают шествия по улицам Старого города.