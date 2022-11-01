01.11.2022, 13:27
Жуткая ночь: В центре Таллинна разгуливали страшилы, при виде которых стынет кровь(10)
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ФОТО: Delfi Meedia
Одним из популярнейших среди молодежи праздников в Эстонии является Хэллоуин. Отмечается он 31 октября, в канун Дня Всех Святых. Праздник связан со смертью и сверхестественным, поэтому чем страшнее у тебя получилось нарядиться, тем лучше. Смотри, каких интересных персонажей rusDelfi удалось увидеть в эту ночь!
Празднование Хэллоуина в Эстонии ничем не отличается от того, как это происходит в других странах. Молодёжь наряжается в костюмы и ближе к ночи собирается в центральных частях городов. В Таллинне чаще всего сбор ряженых подростков происходит на площади Свободы, откуда они начинают шествия по улицам Старого города.