„Я в большой беде“: Собчак впервые прокомментировала бегство из России

Также Собчак заверила, что исчезла из соцсетей, потому что волнуется за родных и близких, от которых „отрезана“.

Больше всего Ксению огорчили оскорбления от коллег, таких как „иноагент“ Александр Плющев. В России Собчак обвинили в распространении фейков и лжи, а она в ответ заявила, что презирает всех, кто ее осудил.

„Господи, как же вы все ненавидите меня просто за то, что я ни в чьей тусовке. Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные. Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер“, – написала Собчак.

Напомним: на днях российские СМИ сообщили, что в загородном имении Собчак провели обыск, а саму журналистку попытались задержать в аэропорту, поскольку она заблаговременно приобрела билеты на самолет. Пока силовики искали ее в Москве, Собчак уехала в Литву через Беларусь. Ее подозревали по делу о вымогательствах, однако позже перевели в статус свидетеля.

Инициатором дела стал муж Канделаки Василий Бровко, а его возлюбленная обнародовала израильский паспорт коллеги, существование которого она отрицала.