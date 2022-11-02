Всемирно известный мюзикл „MAMMA MIA!“ привезет в Таллинн грандиозное представление

„MAMMA MIA!“ – это гениальный подход Джуди Креймер к повествованию забавной и наполненной солнцем истории о матери, дочери и трех ее потенциальных отцах через нестареющие и чудодейственные песни АВВА. Действие мюзикла происходит на идиллическом греческом острове. „“MAMMA MIA!“ – это очень трогательная история, и мне очень приятно делить радость от музыки АВВА как со старыми поклонниками, так и с новой публикой“, – говорит Джуди Креймер.

„В сентябре к большой радости эстонской публики на сцене Концертного дома Alexela состоялись показы побившего многочисленные рекорды мюзикла Эндрю Ллойда Вебера „CATS“», – говорит главный промоутер Live Nation Eesti Эва Палм. „Нам приятно, что в Эстонию все чаще и чаще приезжают легендарные постановки высочайшего уровня, обогащающие местную культурную жизнь“.

„Билеты на все восемь показов мюзикла „CATS“ были распроданы. Мы надеемся, что и с „MAMMA MIA!“ будет то же самое, и нестареющая музыка АВВА поможет привнести в весенние будни немного больше радости и весенней свежести“, – выражает надежду Палм.

Постановка „MAMMA MIA!“, премьера которой состоялась в Вест-Энде, за годы своего существования приобрела масштабы глобального феномена. На сегодняшний день „MAMMA MIA!“ уже посмотрело более 65 миллионов человек в 50 разных постановках на 16 языках. В 2011 году он стал первым западным мюзиклом, который был поставлен в Китайской Народной Республике на китайском языке. Мюзикл „MAMMA MIA!“ – это восьмое по продолжительности постановочного времени бродвейское шоу в истории – на Бродвее оно шло рекордных 14 лет! Фильм с одноименным названием вышел на экраны в 2008 году и очень быстро стал самым кассовым мюзиклом за всю историю. Десять лет спустя на киноэкраны вышло продолжение „MAMMA MIA! Here We Go Again!“ (в русской версии „MAMMA MIA! 2“), и эта картина тоже стала самой успешной в своей категории.