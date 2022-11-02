Всемирно известный мюзикл „MAMMA MIA!“ привезет в Таллинн грандиозное представление
В мае 2023 года, в рамках мирового турне, в Таллинн приедет легендарный мюзикл „MAMMA MIA!“ – шоу в концертном доме Alexela будет показано всего восемь раз. Грандиозная постановка, премьера которой состоялась когда-то в Вест-Энде, будет сопровождаться субтитрами на эстонском языке.
„MAMMA MIA!“ – это гениальный подход Джуди Креймер к повествованию забавной и наполненной солнцем истории о матери, дочери и трех ее потенциальных отцах через нестареющие и чудодейственные песни АВВА. Действие мюзикла происходит на идиллическом греческом острове. „“MAMMA MIA!“ – это очень трогательная история, и мне очень приятно делить радость от музыки АВВА как со старыми поклонниками, так и с новой публикой“, – говорит Джуди Креймер.
„В сентябре к большой радости эстонской публики на сцене Концертного дома Alexela состоялись показы побившего многочисленные рекорды мюзикла Эндрю Ллойда Вебера „CATS“», – говорит главный промоутер Live Nation Eesti Эва Палм. „Нам приятно, что в Эстонию все чаще и чаще приезжают легендарные постановки высочайшего уровня, обогащающие местную культурную жизнь“.
„Билеты на все восемь показов мюзикла „CATS“ были распроданы. Мы надеемся, что и с „MAMMA MIA!“ будет то же самое, и нестареющая музыка АВВА поможет привнести в весенние будни немного больше радости и весенней свежести“, – выражает надежду Палм.
Постановка „MAMMA MIA!“, премьера которой состоялась в Вест-Энде, за годы своего существования приобрела масштабы глобального феномена. На сегодняшний день „MAMMA MIA!“ уже посмотрело более 65 миллионов человек в 50 разных постановках на 16 языках. В 2011 году он стал первым западным мюзиклом, который был поставлен в Китайской Народной Республике на китайском языке. Мюзикл „MAMMA MIA!“ – это восьмое по продолжительности постановочного времени бродвейское шоу в истории – на Бродвее оно шло рекордных 14 лет! Фильм с одноименным названием вышел на экраны в 2008 году и очень быстро стал самым кассовым мюзиклом за всю историю. Десять лет спустя на киноэкраны вышло продолжение „MAMMA MIA! Here We Go Again!“ (в русской версии „MAMMA MIA! 2“), и эта картина тоже стала самой успешной в своей категории.
Музыку и тексты песен для „MAMMA MIA!“ написали Бенни Андерсон и Бьорн Ульвеус, автором сценария выступила Кэтрин Джонсон, постановщиком – Филлида Ллойд и хореографом – Энтони Ван Лааст. Художник-постановщик Марк Томпсон, автор светового оформления Ховард Харрисон, авторы звукового оформления – Эндрю Брюс и Бобби Эйткен. Музыкальный руководитель и аранжировщик Мартин Кох. Продюсерами международного турне „MAMMA MIA!“ являются Джуди Креймер, Ричард Ист и Бьорн Ульвеус, производство осуществляется при сотрудничестве Littlestar, Universal и NGM.
Со 2 по 7 мая в таллиннском концертном доме Alexela состоится восемь показов мюзикла „MAMMA MIA!“. Предварительная продажа билетов будет происходить 2 и 3 ноября для тех, кто до 1 ноября был подписан на рассылку новостей от Live Nation Eesti. На новых подписчиков предварительная продажа не распространяется. 4 ноября билеты поступят в свободную продажу. Информацию о билетах можно получить в пунктах продажи и интернет-магазине Piletilevi.