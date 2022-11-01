В Таллине выступит белорусский комик Идрак Мирзализаде

Комик родом из Беларуси, но долгое время проживал в России, где был постоянным резидентом проекта „Stand Up Club #1“. Мирзализаде является автором и участником таких юмористических шоу, как „Не все так однозначно“, „ВечерВечер“, „Порараз Бирацца“, „Разгоны“, „Открытый микрофон“ и „Stand Up“ на „ТНТ“.

В 2018 году в конце выступления на передаче „Вечерний Ургант“ на Первом канале произнёс политический лозунг из-за чего у канала были проблемы. В 2021 Идрака обвинили в русофобии и посадили за шутку на 10 суток, после чего МВД признало его пребывание на территории РФ пожизненно „нежелательным“ в России и выгнали из страны.

— Говорят, что все талантливые люди уезжают из страны. Насколько я не талантливый, что приехал в Россию?! – шутит сам комик.

Спустя полгода на одном из концертов в Индонезии Идрак продал на аукционе российский вид на жительство за 10 эфиров (около 33000$ на тот момент).

В Таллине Идрак Мирзализаде выступит со своим новым материалом в рамках своего первого тура по Европе. Билеты на концерт доступны в кассе apticket.eu (https://apticket.eu/idrak-mirzalizadae-272/)