Наушники Airpods - как выбрать лучшие наушники Apple
Наушники Airpods в последние годы взяли рынок штурмом благодаря своему удобству, портативности и отличному качеству сборки. Но как выбрать лучшие для себя?
Наушники Airpods– широкий выбор для любого пользователя
При выборе подходящих наушников необходимо учитывать все технические и практические аспекты. Нужно найти наушники, которые удобно сидят на ушах, имеют хорошее качество звука, и, наконец, важно выбрать между вставными и накладными наушниками. Airpods охватывают именно этот диапазон благодаря постоянно обновляющейся линейке продуктов Apple - совсем недавно было выпущено последнее обновление второго поколения Airpods - Airpods 3. Однако, помимо этого, существуют различные беспроводные наушники, которым отдается предпочтение, будь то по причине лучшей цены или качества. Итак, чтобы выбрать лучшее именно для вас, давайте рассмотрим некоторые из вариантов Apple, доступных в настоящее время на рынке.
Airpods 3
Новые AirPods от Apple по ряду признаков похожи на AirPods Pro. По сравнению с AirPods компания Apple изменила дизайн и укоротила ножку (2-е поколение). По внешнему виду они напоминают AirPods Pro, но в комплект не входят ушные насадки. Новые AirPods оснащены датчиком обнаружения кожи, который оповещает связанные устройства Apple об активации AirPods.
Чип H1 третьего поколения позволяет реализовать такие функции, как совместное использование аудио, быстрое сопряжение и другие. В AirPods 3 отсутствует функция ANC, зарезервированная для AirPods Pro. Новые AirPods, с другой стороны, предлагают объемный звук. В комплект входит чехол MagSafe для беспроводной зарядки.
Airpods Pro
Название должно дать представление о том, на что способны наушники Airpods Pro. Это мощное обновление по сравнению с предыдущими моделями по целому ряду причин. AirPods Pro - это наушники с силиконовыми насадками. Apple предлагает насадки трех размеров, что позволяет выбрать оптимальную посадку.
Вы получаете все новые функции, потому что производителю удалось вместить в них довольно много. Вас порадует активное шумоподавление (ANC), которое, вероятно, является лучшим среди всех беспроводных наушников на рынке, а также режим прозрачности.
Датчик мощности наушников AirPods Pro позволяет регулировать воспроизведение и активировать режим ANC. Процессор H1 обеспечивает работу AirPods Pro, которые поддерживают быстрое сопряжение, автоматическое переключение устройств, объемное звучание и многое другое.
И если этого недостаточно, Apple улучшил AirPods, добавив зарядный чехол MagSafe. Его можно заряжать беспроводным способом с помощью любого зарядного устройства с поддержкой Qi. Airpods Pro могут стать вашим главным повседневным устройством.
Airpods 2
Наушники Apple Airpods предыдущего поколения по-прежнему очень надежны и являются хорошим выбором. Они выдержали испытание временем, поэтому их можно покупать с уверенностью, зная, что приобретаете лучшее.
Дизайн идентичен нынешним AirPods, но с более длинной ножкой. Эти AirPods также оснащены процессором H1, но им не хватает функций. Нет поддержки ANC и объемного звука. Можно воспроизводить/ставить на паузу музыку или активировать Siri, нажимая на боковые стороны наушников. Ранее Apple включал в комплект поставки AirPods чехлы для беспроводной зарядки, но с выходом новых AirPods вы получите только чехол с разъемом Lightning.
Эти наушники Apple AirPods по-прежнему обеспечивают отличное качество звука и хорошо интегрируются с другими продуктами Apple. Если вам не нужно лучшее, что предлагает Apple, эти AirPods для вас. Низкая стоимость, но высокая практичность и качество.
Airpods Max
Airpods Max - долгожданные большие наушники от Apple. Хотя они могут стоить дороже других моделей, пользователь гарантированно получит лучшее за ту цену, которую заплатит.
С точки зрения качества звука, комфорта и возможностей, тщательно продуманные наушники являются просто фантастическими. Пространственный звук и возможности динамического отслеживания положения головы полностью меняют впечатления от прослушивания, донося до ушей объемное качество звука, которое подстраивается под движения головы. И если вы считаете, что шумоподавление AirPods Pro великолепно, то у AirPods Max функция ANC намного лучше, а время автономной работы составляет около 20 часов, что превосходит все предыдущие AirPods. Вы будете приятно удивлены производительностью Airpods Max.
В заключение
Как видно, когда дело доходит до выбора наушников Apple, есть из чего выбрать. Все Airpods отличаются великолепным качеством звука и элегантным современным дизайном. Если вы ищете последние инновации, Airpods 3 или Airpods Pro могут стать лучшим выбором для вас. Airpods 2, с другой стороны, могут обеспечить полноценное использование Airpods по более привлекательной цене на любом телефоне - iPhone или Android. Если нужна непревзойденная звукоизоляция и минималистичный внешний вид - Airpods Max вполне могут стать лучшим выбором. Apple Airpods также являются отличным подарком, которым человек может пользоваться ежедневно. Что бы вы ни выбрали - получите только лучшее.
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