Наушники Airpods - как выбрать лучшие наушники Apple

Вы получаете все новые функции, потому что производителю удалось вместить в них довольно много. Вас порадует активное шумоподавление (ANC), которое, вероятно, является лучшим среди всех беспроводных наушников на рынке , а также режим прозрачности.

Название должно дать представление о том, на что способны наушники Airpods Pro. Это мощное обновление по сравнению с предыдущими моделями по целому ряду причин. AirPods Pro - это наушники с силиконовыми насадками. Apple предлагает насадки трех размеров, что позволяет выбрать оптимальную посадку.

Чип H1 третьего поколения позволяет реализовать такие функции, как совместное использование аудио, быстрое сопряжение и другие. В AirPods 3 отсутствует функция ANC, зарезервированная для AirPods Pro. Новые AirPods, с другой стороны, предлагают объемный звук. В комплект входит чехол MagSafe для беспроводной зарядки.

Новые AirPods от Apple по ряду признаков похожи на AirPods Pro. По сравнению с AirPods компания Apple изменила дизайн и укоротила ножку (2-е поколение). По внешнему виду они напоминают AirPods Pro, но в комплект не входят ушные насадки. Новые AirPods оснащены датчиком обнаружения кожи, который оповещает связанные устройства Apple об активации AirPods.

При выборе подходящих наушников необходимо учитывать все технические и практические аспекты. Нужно найти наушники, которые удобно сидят на ушах, имеют хорошее качество звука, и, наконец, важно выбрать между вставными и накладными наушниками. Airpods охватывают именно этот диапазон благодаря постоянно обновляющейся линейке продуктов Apple - совсем недавно было выпущено последнее обновление второго поколения Airpods - Airpods 3. Однако, помимо этого, существуют различные беспроводные наушники , которым отдается предпочтение, будь то по причине лучшей цены или качества. Итак, чтобы выбрать лучшее именно для вас, давайте рассмотрим некоторые из вариантов Apple, доступных в настоящее время на рынке.

И если этого недостаточно, Apple улучшил AirPods, добавив зарядный чехол MagSafe. Его можно заряжать беспроводным способом с помощью любого зарядного устройства с поддержкой Qi. Airpods Pro могут стать вашим главным повседневным устройством.

Airpods 2

Наушники Apple Airpods предыдущего поколения по-прежнему очень надежны и являются хорошим выбором. Они выдержали испытание временем, поэтому их можно покупать с уверенностью, зная, что приобретаете лучшее.

Дизайн идентичен нынешним AirPods, но с более длинной ножкой. Эти AirPods также оснащены процессором H1, но им не хватает функций. Нет поддержки ANC и объемного звука. Можно воспроизводить/ставить на паузу музыку или активировать Siri, нажимая на боковые стороны наушников. Ранее Apple включал в комплект поставки AirPods чехлы для беспроводной зарядки, но с выходом новых AirPods вы получите только чехол с разъемом Lightning.

Эти наушники Apple AirPods по-прежнему обеспечивают отличное качество звука и хорошо интегрируются с другими продуктами Apple. Если вам не нужно лучшее, что предлагает Apple, эти AirPods для вас. Низкая стоимость, но высокая практичность и качество.

Airpods Max

Airpods Max - долгожданные большие наушники от Apple. Хотя они могут стоить дороже других моделей, пользователь гарантированно получит лучшее за ту цену, которую заплатит.

С точки зрения качества звука, комфорта и возможностей, тщательно продуманные наушники являются просто фантастическими. Пространственный звук и возможности динамического отслеживания положения головы полностью меняют впечатления от прослушивания, донося до ушей объемное качество звука, которое подстраивается под движения головы. И если вы считаете, что шумоподавление AirPods Pro великолепно, то у AirPods Max функция ANC намного лучше, а время автономной работы составляет около 20 часов, что превосходит все предыдущие AirPods. Вы будете приятно удивлены производительностью Airpods Max.

В заключение

Как видно, когда дело доходит до выбора наушников Apple, есть из чего выбрать. Все Airpods отличаются великолепным качеством звука и элегантным современным дизайном. Если вы ищете последние инновации, Airpods 3 или Airpods Pro могут стать лучшим выбором для вас. Airpods 2, с другой стороны, могут обеспечить полноценное использование Airpods по более привлекательной цене на любом телефоне - iPhone или Android . Если нужна непревзойденная звукоизоляция и минималистичный внешний вид - Airpods Max вполне могут стать лучшим выбором. Apple Airpods также являются отличным подарком , которым человек может пользоваться ежедневно. Что бы вы ни выбрали - получите только лучшее.





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