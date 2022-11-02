Андрей Разин анонсировал новый „Ласковый май“(3)
На своем YouTube-канале продюсер „Ласкового мая“ сообщил, что начинает борьбу с пиратским контентом, связанным с творчеством группы в Интернете, и будет собирать новый состав под старым брендом.
О новом составе пока известно лишь то, что участниками группы станут несколько молодых ребят. Персонально для них Разин создаст новые страницы в социальных сетях, — уточняет Super.
А чтобы насладиться материалами, связанными с предыдущим составом группы, у поклонников осталось немного времени: „Даю три месяца вам еще порезвиться, дорогие мои“, — заявил Разин. Он предупредил, что в ближайшее время весь пиратский контент будет удален: „Патент на „Юра Шатунов“, „Андрей Разин“, „Ласковый май“ — за мной и передан американцам, поэтому все будет удалено“.
Теперь качественный контент и достоверную информацию поклонники будут получать из двух источников — YouTube-каналов группы и от самого Разина. „Только подписчики смогут смотреть историю „Ласкового мая“ на протяжении столетий“, — утверждает продюсер.