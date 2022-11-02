Андрей Разин анонсировал новый „Ласковый май“

О новом составе пока известно лишь то, что участниками группы станут несколько молодых ребят. Персонально для них Разин создаст новые страницы в социальных сетях, — уточняет Super .

А чтобы насладиться материалами, связанными с предыдущим составом группы, у поклонников осталось немного времени: „Даю три месяца вам еще порезвиться, дорогие мои“, — заявил Разин. Он предупредил, что в ближайшее время весь пиратский контент будет удален: „Патент на „Юра Шатунов“, „Андрей Разин“, „Ласковый май“ — за мной и передан американцам, поэтому все будет удалено“.