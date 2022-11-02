Ученые утверждают, что раскрыли секрет скрипок Страдивари

Ученые-химики провели исследование двух скрипок мастера, созданных в 1690 и 1718 годах.

Оказалось, что между слоями дерева и лака в них также присутствовал промежуточный слой, содержащий белковое соединение предположительно животного происхождения.

Эту версию подтвердили ученые из Тайваня, которые добавили, что этот слой также содержит кальций, медь, алюминий, натрий и цинк.

Как говорил Индиана Джонс, есть только один способ проверить это — воспроизвести эти слои и посмотреть (точнее, послушать), что получится.