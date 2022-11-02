02.11.2022, 16:00
Верка Сердючка выставила на аукцион Rolls-Royce, на котором ездил Фредди Меркьюри
ФОТО: rmsothebys.com
Украинский артист Андрей Данилко, известный в первую очередь благодаря образу Верки Сердючки, выставил на продажу свой автомобиль Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года, на котором ездил Фредди Меркьюри. Соответствующее объявление появилось на сайте британского аукционного дома Sotheby's.
Торги по продаже уникального автомобиля состоятся 5 ноября. Первоначальная цена — 20 тыс. фунтов стерлингов.
Меркьюри приобрел автомобиль в 1979 году. Сам артист за рулем не сидел и предпочитал пользоваться услугами водителя. После смерти фронтмена группы Queen машина перешла по наследству его сестре, а затем была продана.
В 2013 году автомобиль приобрёл Данилко, но так и не смог ввезти в Украину из-за проблем с таможенным оформлением.