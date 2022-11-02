Киркоров опять нервничает: послал журналистку и заодчно нахамил Наргиз

„Наргиз, чтобы материться, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится“, — сказал обиженный „король российского попа“. Но на этом не успокоился и продолжил обижаться на концерте: „Человек, который не умеет любить, он никогда не споет песни о любви, никогда у него ничего не получится. У нее никогда ничего не получится, как бы ни старалась: стриглась, дреды, накалывалась сюда, сюда… Ничего у нее не выйдет. Жалко девочку. А чего там жалеть? Посмотрите на нее, она удивляется, почему не стала звездой? А ты на рожу-то смотрела свою в зеркало? Ты себя-то видела? Уродина. С таким лицом на сцену выходить, извините. А когда на сцене, на лице и в зеркале — то кто тебя полюбит?“