Хитрый китаец переоделся в желтое нечто, чтобы скрыть крупный выигрыш от семьи
Один китаец (имя которого не разглашается) на днях выиграл 30 миллионов долларов в лотерею. И надел костюм неизвестно кого, чтобы скрыть свой приз от жены и ребёнка. Ведь деньги сделают их ленивыми, — пишет mash.
Мистер Ли (так он себя назвал — а это всё равно что не сказал ничего) годами участвовал в государственной лотерее КНР. И вот в недавно купленном билете цифры совпали с самой-самой выигрышной комбинацией. Ли примчался забирать 30 миллионов долларов и даже не выходил из отеля, чтобы не потерять бумажку.
На вручение чека пришёл в жёлтом костюме неизвестного существа, чтобы никто-никто не увидел его лица. Журналистам Ли заявил: „Не скажу о победе супруге и детям, ведь тогда они не захотят тяжело трудиться в будущем“.
Часть денег китаец уже потратил на благотворительность, что делать с остальными — пока не решил.