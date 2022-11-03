Хитрый китаец переоделся в желтое нечто, чтобы скрыть крупный выигрыш от семьи

Мистер Ли (так он себя назвал — а это всё равно что не сказал ничего) годами участвовал в государственной лотерее КНР. И вот в недавно купленном билете цифры совпали с самой-самой выигрышной комбинацией. Ли примчался забирать 30 миллионов долларов и даже не выходил из отеля, чтобы не потерять бумажку.



На вручение чека пришёл в жёлтом костюме неизвестного существа, чтобы никто-никто не увидел его лица. Журналистам Ли заявил: „Не скажу о победе супруге и детям, ведь тогда они не захотят тяжело трудиться в будущем“.