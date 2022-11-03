Эстонская певица Элина Геродес выступит на музыкальном фестивале в Сан-Ремо

„Дорогие, большое спасибо за море поддержки! Завтра полуфинал в 22 часа по эстонскому времени. Я выступаю под счастливым номером 13 🤩. А пока осматриваем дивный город, в котором живёт лето. Сегодня даже купались 🌞 Очарованы Гранд-Отелем Anglais, в котором поселились все участники конкурса. Вид из окна невероятный“, - написала Геродес вчера в своем Facebook.