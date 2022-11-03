Константин Хабенский снимется в новой „Гостье из будущего“
Кинокомпании „Централ Партнершип“, Art Pictures Studio и „Водород“ начали съемки экранизации повести Кира Булычева „Сто лет тому вперед“. Об этом сообщает портал „Канобу“. В 1984 году это произведение уже было экранизировано: на радость детям последнего поколения СССР получился 5-серийный фильм „Гостья из будущего“.
Впрочем, судя по предварительным планам съёмочной группы, если в прошлый раз от повести был взят сюжет, но изменено название, в этот раз картина получится прямо противоположной: название сохранится, а сюжет с книгой будет мало связан. Заявлено, что Константин Хабенский и Виктория Исакова снимутся в главных ролях, причём это будут роли родителей Алисы Селезнёвой. При том, что в книге папа Алисы далеко не на первых ролях, а мама и вовсе упомянута вскользь.
Снимает новый фильм Александр Андрющено („Чики“, „Лед 2“).
Премьера „Сто лет тому вперед“ состоится 28 декабря 2023 года.