ФОТО | Мадонна опять тряхнула стариной и показала себя топлес

Звезда и раньше делилась в соцсетях откровенными снимками, но именно эти многие сочли похожими по стилю на те, что активно выкладывала в своем инстаграм-аккаунте Бритни Спирс.

И Мадонну, и Бритни Спирс не раз обвиняли в том, что они не знают меры, когда дело доходит до откровенных фотосессий. Что касается Бритни, то ее манера вести соцсети стала одной из причин ухудшения ее отношений с сыновьями.

Ранее в этом месяце Мадонна заявила, что современные звезды, чья популярность во многом основана на эксплуатации сексуального образа, должны быть благодарны ей за то, что она повлияла на раскрепощение и эмансипацию женщин.