Шоубиз
03.11.2022, 14:34

ФОТО | Мадонна опять тряхнула стариной и показала себя топлес

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Madonna
Madonna
ФОТО: Youtube

Мадонна вновь эпатировала общественность, опубликовав в инстаграме* фотографии топлес. На снимках 64-летняя поп-дива предстала в корсете золотого цвета и колготках в сетку. Грудь она прикрыла эмодзи в виде леденца и мешка денег, — описывает увиденное Spletnik.

Мадонна 2022
Мадонна 2022

Звезда и раньше делилась в соцсетях откровенными снимками, но именно эти многие сочли похожими по стилю на те, что активно выкладывала в своем инстаграм-аккаунте Бритни Спирс.

И Мадонну, и Бритни Спирс не раз обвиняли в том, что они не знают меры, когда дело доходит до откровенных фотосессий. Что касается Бритни, то ее манера вести соцсети стала одной из причин ухудшения ее отношений с сыновьями.

Ранее в этом месяце Мадонна заявила, что современные звезды, чья популярность во многом основана на эксплуатации сексуального образа, должны быть благодарны ей за то, что она повлияла на раскрепощение и эмансипацию женщин.

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