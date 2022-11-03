Лена Катина станет мамой во второй раз

По информации инсайдера, исполнительница очень хочет девочку (фраза из песни „мне нужна она“ приобрела новый смысл) и уже даже выбрала имя. Более того, артистка определилась и с роддомом. К слову, по знаку Зодиака ребенок окажется Раком, поскольку предполагаемая дата родов назначена на июль.