03.11.2022, 15:40
Лена Катина станет мамой во второй раз(3)
ФОТО: Youtube
Совсем недавно, в июне этого года, Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. У поклонников, наблюдавших за этой лав-стори, остался лишь один банальный вопрос: когда дети? Скоро! — отвечает Super.
По информации инсайдера, исполнительница очень хочет девочку (фраза из песни „мне нужна она“ приобрела новый смысл) и уже даже выбрала имя. Более того, артистка определилась и с роддомом. К слову, по знаку Зодиака ребенок окажется Раком, поскольку предполагаемая дата родов назначена на июль.
Сейчас у Лены есть семилетний сын Саша. И, судя по рассказам певицы, мальчик отлично поладил с новым супругом. Для Дмитрия Спиридонова же это будет первый ребенок.