„Еще одно убожество“: Филипп Киркоров продолжает ругаться с женщинами и переключился на Викторию Боню

Боня осталась недовольна резкими словами Киркорова. „Какой отвратительный поступок. Назвать женщину уродиной на сцене, когда в зале сидят женщины и дети!“ — написала она, добавив, что в Америке общество бы такого не простило, и такой концерт мог бы стать для артиста последним. „Настоящий мужчина никогда не позволил бы себе такого“, — написала она.

Филипп в ответ по своей доброй традиции обматерил телеведущую, а после процитировал слова из песни „Реквием“ Аллы Пугачевой на стихи Марины Цветаевой. „Еще одно [убожество] возомнило себя кем-то и к своему нулю решило приставить единицу и стать десяткой! Господи, уж сколько их упало в эту бездну“, — написал артист.

Ранее Филипп Киркоров на концерте в Ташкенте заявил, что „он сейчас купается в овациях, а Наргиз сочится ядом в забвении“. Также певец назвал Наргиз „уродиной“.