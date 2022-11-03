3 популярных продукта, которые могут лишить зрения

„Людей часто удивляет, насколько диета может повлиять на зрение“, — говорит врач-терапевт Ирина Андреева.

Между плотным рабочим графиком и попытками немного отдохнуть на выходных вы можете предпочесть быстрое, а не здоровое, когда дело доходит до составления списка продуктов. Некоторые популярные продукты питания могут быть не такими приятными для глаз.

Простые углеводы

От молока до пасты, простые углеводы скрыты во многих популярных блюдах. „Простые углеводы были связаны с более высоким риском возрастной дегенерации желтого пятна, которая потенциально может привести к потере зрения. Особенно это касается людей с диабетом“. — говорит доктор.

Причина, по которой эти вкусные, но опасные продукты могут подвергать риску ваши глаза, заключается в том, что они перевариваются слишком быстро, вызывая всплеск уровня сахара в крови.

Сахар

Также классифицируемый как углевод, сахар может быть таким же обременительным для ваших глаз, если вы едите слишком много.

„Сахар, а также сладкие напитки повышают риск диабетической ретинопатии, которая, если ее не контролировать, может привести к отслойке сетчатки и потере зрения“, — добавил врач.

Мясо

Хотя мясо является отличным источником белка, обработанные и сырые версии могут принести больше вреда, чем пользы.



За переработанным мясом также стоит следить, так как оно содержит большое количество соли, которая может вызвать связанную с гипертонией ретинопатию — заболевание сетчатки (задней части глаза).