В Таллинне начнут показывать скандальный фильм оппозиционного российского режиссера(9)
На следующей неделе, 11 ноября, во всех кинотеатрах Эстонии начнут показывать фильм Кирилла Серебреникова „Жена Чайковского“.
Премьера фильма состоялась в мае на международном кинофестивале в Каннах, куда вместе с режиссером приехали и исполнители главных ролей. Зал встретил Кирилла Серебренникова и его команду аплодисментами, пишет RFI. После премьеры он поблагодарил зрителей и выступил против войны в Украине. „Я уверен, что искусство и люди искусства способны сделать так, чтобы война остановилась. Давайте хотя бы думать о том, что она когда-то кончится, и мы будем жить в мирной Европе“, — сказал он.
По словам Серебренникова, его фильм — о свободе творчества и хрупкости человеческой жизни. В картине рассказывается о трагичной судьбе жены композитора Петра Чайковского Антонины Милюковой, которая не смогла отпустить мужа, принять его гомосексуальность и впала в безумие.