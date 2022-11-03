25 ноября в клубе MJ выступят „Тамерлан и Алёна“

Чувственные и мелодичные песни, красивые голоса и искренность артистов сделала их кумирами миллионов не только в Украине, но и за рубежом. Поэтому всех гостей события ждет по-настоящему душевная и дружественная атмосфера.

Прекрасный дуэт TAMERLAN ALENA уже более 10 лет дарят свою изысканную музыку слушателям. С этого времени артисты завоевали многотысячную армию поклонников, выпустили клипы-миллионники и получили престижные награды в мире музыки и культуры. Среди громких побед дуэта - премия MusicBox в категории „Лучший альбом“. Тамерлан и Алена также номинировались на премию Viva! Самые красивые, на звание „Лучшая группа года“ и другие.



Среди наиболее популярных песен дуэта - „Я буду“, „Хочу с тобой“, „Потоки ветра“ и другие. Их и еще много чувственных композиций яркие исполнители споют для вас.

