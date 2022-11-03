03.11.2022, 16:15
ВИДЕО | Трейлер к фильму Аватар 2 за день набрал 18 миллионов просмотров. Премьера совсем скоро
В фильме снимались Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и Кейт Уинслет.
Мировая премьера фильма „Аватар: путь воды“ намечена на 16 декабря 2022 года.
Джеймс Кэмерон выпустил первый „Аватар“ в 2009 году. Картина повествует о жизни на спутнике вымышленной планеты, где земная корпорация добывает ценный минерал. Добыча угрожает жизни местного племени человекоподобных существ.
„Аватар“ стал одним из самых успешных фильмов в истории, собрав в прокате 2,8 миллиарда долларов. Фильм получил три „Оскара“ (при девяти номинациях), а также два „Золотых глобуса“. В 2017 году Кэмерон начал работать над четырьмя сиквелами „Аватара“.