Кино
03.11.2022, 16:15

ВИДЕО | Трейлер к фильму Аватар 2 за день набрал 18 миллионов просмотров. Премьера совсем скоро

 

Студия 20th Century выпустила трейлер фильма „Аватар: путь воды“ режиссера Джеймса Кэмерона. Действие в киноленте разворачивается более чем через десять лет после событий первого „Аватара“, сообщает Meduza.

В фильме снимались Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и Кейт Уинслет.

Мировая премьера фильма „Аватар: путь воды“ намечена на 16 декабря 2022 года.

Джеймс Кэмерон выпустил первый „Аватар“ в 2009 году. Картина повествует о жизни на спутнике вымышленной планеты, где земная корпорация добывает ценный минерал. Добыча угрожает жизни местного племени человекоподобных существ.

„Аватар“ стал одним из самых успешных фильмов в истории, собрав в прокате 2,8 миллиарда долларов. Фильм получил три „Оскара“ (при девяти номинациях), а также два „Золотых глобуса“. В 2017 году Кэмерон начал работать над четырьмя сиквелами „Аватара“.

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