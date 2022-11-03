ВИДЕО | Трейлер к фильму Аватар 2 за день набрал 18 миллионов просмотров. Премьера совсем скоро

Джеймс Кэмерон выпустил первый „Аватар“ в 2009 году. Картина повествует о жизни на спутнике вымышленной планеты, где земная корпорация добывает ценный минерал. Добыча угрожает жизни местного племени человекоподобных существ.

„Аватар“ стал одним из самых успешных фильмов в истории, собрав в прокате 2,8 миллиарда долларов. Фильм получил три „Оскара“ (при девяти номинациях), а также два „Золотых глобуса“. В 2017 году Кэмерон начал работать над четырьмя сиквелами „Аватара“.