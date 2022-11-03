Мать Ксении Собчак заявила, что та „очень скоро“ вернется в Россию. Сама Собчак свое возвращение не анонсировала

Отвечая на вопрос агентства, будет ли Собчак возвращаться в Россию, Нарусова сказала: „Будет, очень скоро“. Сама Собчак свое возвращение не анонсировала. В какой стране она сейчас находится, неизвестно.

Нарусова также подтвердила наличие у ее дочери паспорта Израиля, отметив, что „Конституция РФ разрешает двойное гражданство“.

Кроме того, сенатор заявила, что у Собчак нет никакого статуса по делу о вымогательстве, в рамках которого в доме журналистки прошел обыск. „Адвокаты обжалуют сам факт обыска“, — добавила Нарусова.

26 октября стало известно, что дом Ксении Собчак обыскали по делу о вымогательстве, в рамках которого был задержан коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов. Еще одним фигурантом дела стал бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Их с Сухановым обвинили в попытке получить деньги за удаление поста про главу „Ростеха“ Сергея Чемезова из телеграм-канала „Тушите свет“, который вел Романовский. Суханова и Романовского отправили под стражу.

Собчак на фоне уголовного дела уехала в Литву. Она попала в страну по паспорту Израиля, сообщила литовская разведка. До этого источники ТАСС и RT заявили, что журналистка вошла в число подозреваемых по делу о вымогательстве. Позднее ТАСС сообщил, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой. Адвокат журналистки Сергей Бадамшин на это ответил, что у нее „не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой по делу“.



