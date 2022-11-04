Что нужно обязательно успеть сделать этой осенью? Рассказывают известные жители Эстонии

Дарья Карпина

певица, блогер

Моя эстонская осень – это царство кофеен в Старом городе, запахи корицы и вкус марципана на губах.

Погода уже не гонит на пляж и открытые террасы, поэтому можно с удовольствием посетить новые экспозиции в галереях, провести время с семьей в спа, ну или пройтись по таллиннским булыжным мостовым в элегантном плаще. А дома завернуться в плед и с чашечкой какао в руках смотреть, как дождь смывает сосновые иголки с нашего карниза.

А еще этот период – от летних каникул до предрождественской суеты – богат для меня пищей духовной. Ведь моя родная Нарва который год подряд принимает титул осенней столицы Эстонии. И без преувеличения становится культурной Меккой страны, принимая мирового уровня солистов, коллективы и целые оркестры на самых разных площадках города – от уличных сцен и клубов до концертных залов, включая камерные в замке. Музыкой – от классики до самых узких течений рока – наполнение программы не ограничивается, жители и гости города в эти дни постигают и другие виды искусства.

Моя эстонская осень, несмотря на холодные ветра и колючие дожди, – теплая и уютная.

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Сергей Попов

тренер по бодибилдингу и фитнесу

В конце ноября мой профессиональный сезон заканчивается грандиозным событием: 3–7 ноября проходит Кубок мира по бодибилдингу и фитнес-бикини – чемпионат IFBB в Санта-Сусанне в Испании. Это окончание сезона для сборной Эстонии по бодибилдингу и фитнесу. Я готовлю девушек в основном в категории фитнес­бикини, но также и в категории фитнес.

И можно также приехать и посмотреть соревнования, поболеть за наших участников. Санта-Сусанна – хороший теплый испанский городок, в ноябре там 20–25 градусов. Соревнования проходят в отличном зале на 1000 мест. Много зрителей собирается, например, на финал по фитнес-бикини. Кроме того, можно поучаствовать в мастер-классах, которые дают чемпионы.