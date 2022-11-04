Что нужно обязательно успеть сделать этой осенью? Рассказывают известные жители Эстонии
Чем можно разнообразить оставшиеся осенние дни, журналу JANA Luxury рассказали певица и блогер Дарья Карпина, тренер по бодибилдингу и фитнесу Сергей Попов и владелица и дизайнер BRAND NO.8 Светлана Пузырева.
Дарья Карпина
певица, блогер
Моя эстонская осень – это царство кофеен в Старом городе, запахи корицы и вкус марципана на губах.
Погода уже не гонит на пляж и открытые террасы, поэтому можно с удовольствием посетить новые экспозиции в галереях, провести время с семьей в спа, ну или пройтись по таллиннским булыжным мостовым в элегантном плаще. А дома завернуться в плед и с чашечкой какао в руках смотреть, как дождь смывает сосновые иголки с нашего карниза.
А еще этот период – от летних каникул до предрождественской суеты – богат для меня пищей духовной. Ведь моя родная Нарва который год подряд принимает титул осенней столицы Эстонии. И без преувеличения становится культурной Меккой страны, принимая мирового уровня солистов, коллективы и целые оркестры на самых разных площадках города – от уличных сцен и клубов до концертных залов, включая камерные в замке. Музыкой – от классики до самых узких течений рока – наполнение программы не ограничивается, жители и гости города в эти дни постигают и другие виды искусства.
Моя эстонская осень, несмотря на холодные ветра и колючие дожди, – теплая и уютная.
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Сергей Попов
тренер по бодибилдингу и фитнесу
В конце ноября мой профессиональный сезон заканчивается грандиозным событием: 3–7 ноября проходит Кубок мира по бодибилдингу и фитнес-бикини – чемпионат IFBB в Санта-Сусанне в Испании. Это окончание сезона для сборной Эстонии по бодибилдингу и фитнесу. Я готовлю девушек в основном в категории фитнесбикини, но также и в категории фитнес.
И можно также приехать и посмотреть соревнования, поболеть за наших участников. Санта-Сусанна – хороший теплый испанский городок, в ноябре там 20–25 градусов. Соревнования проходят в отличном зале на 1000 мест. Много зрителей собирается, например, на финал по фитнес-бикини. Кроме того, можно поучаствовать в мастер-классах, которые дают чемпионы.
Если говорить о нашей стране, я очень люблю гулять в Эстонии. Считаю, что Эстония – самая лучшая страна для прогулок, для спорта. Можно взять, например, велосипед и кататься. Есть даже целые группы, которые катаются до поздней зимы: списываются в Фейсбуке, собираются человек 50 и едут по определенному маршруту. Можно подключиться и ездить с ними.
В Фейсбуке есть также группа прогулок по лесу. Они встречаются в Пирита у деревянного моста и гуляют вдоль моря – по Пирита, по Виймси.
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Светлана Пузырева
владелица и дизайнер BRAND NO.8
Этой осенью я посоветовала бы отправиться в волшебное путешествие по Луковому пути в Причудье, где можно попробовать свежайшую рыбу и пополнить запасы лука на год. Лук из этой области обладает особенным вкусом, и никакой магазинный лук не сравнится с причудским. Лук в Причудье высаживают по-особенному, так как раньше эта земля была болотом. Остался только верхний плодоносный слой, а под ним песок, поэтому грядки приходится строить в 70 см высотой.
Также советую прогуляться по пешей тропе Таэваскода. Это трехкилометровый маршрут, который позволяет увидеть живописные обнажения песчаника и переносит в мир легенд, преданий и кино. Место, которое поражает своей красотой и дарит ощущение спокойствия и умиротворенности, древние эсты называли его святым. Неподалеку от Вяйке-Таэваскода сняты многие сцены фильма „Последняя реликвия“. Легенда гласит, что Ванапаган (Нечистый) был так очарован красотой этого места, что построил под землей множество чудесных комнат и назвал их Небесными палатами. Отсюда и название – Taevaskoda.
Я очень люблю запах опавшей листвы и затопленной печи осенью, когда после долгой прогулки можно согреться чашечкой горячего чая.
Приятных прогулок и хорошего настроения!
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Осенний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
Зимний номер журнала выйдет из печати 10 декабря. Закажите себе БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury до 28 ноября.
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