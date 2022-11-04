Культура
04.11.2022, 10:00

Сегодня в Таллинне выступит жгучий рэпер DONI

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pressifoto
pressifoto
ФОТО: pressifoto

18 ноября в клубе MJ выступит популярный рэпер DONI. Билеты и дополнительная информация на https://mjproduction.ee/

Дони начинал музыкальную карьеру в команде Тимати, однако почти сразу же сумел запустить успешную соло-карьеру: его сингл „Ты такой“ с Натали набрал на Youtube более 298 миллионов просмотров. Дебютным хитом Дони, московского рэпера узбекского происхождения, стала записанная с Тимати „Борода“, за этот сингл певец в 2014 году выиграл титул лучшего клубного МС России.


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