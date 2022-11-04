Эстонский кастинг на главные роли в кино! Шанс прославиться для девочек младшего школьного возраста

Весной 2023 года в Эстонии пройдут съемки художественного фильма „Апатия“ известного греческого режиссера Александроса Авраноса. В связи с этим кинокомпания Amrion объявляет конкурс на поиск двух главных героинь.

Новый художественный фильм Александроса Авраноса „Апатия“ — это драма о беженцах, рассказывающая историю о том, как любовь может спасти раздираемую жизнью семью. В основе истории „синдром резиньяции“, который впервые появился в Швеции в семьях беженцев с территорий постсоветского пространства около 20 лет назад и в последние годы синдром быстро распространяется по всему миру. Греческий режиссер Александрос Авранас взял на себя смелость снять драму по этой сложной теме.

Продюсер фильма Рийна Сильдос рассказала: „Мы ищем двух главных героинь фильма девочку Алину 10 - 11 лет и девочку Катю 7 - 9 лет. Пожалуйста, присылайте фотографии детей, где будет указано имя, возраст, адрес и контактные данные родителей до 8 ноября на электронную почту toomvappiret@gmail.com с пометкой „APAATIA“. Подходящих кандидатов пригласят на дополнительный кастинг.“

„Апатия“ — пятый полнометражный фильм режиссера. Наиболее известный фильм Авранаса 2013 года „Мисс Насилие“, получивший четыре награды Венецианского кинофестиваля, (в том числе Серебряного льва за лучшую режиссуру). Эстонские продюсеры „Апатии“ — Рийна Сильдос (Amrion OÜ) и Элина Литвинова (Three Brothers). В фильмографии продюсеров полнометражный фильм „Купе № 6“ Юхо Куосманена (Гран-при Каннского кинофестиваля в 2021), художественный фильм Ари Александра Магнуссона „Михкель“ (2018 г.), „Товарищ ребенок“ Мооники Сийметс (2018 г.) и новый семейный приключенческий фильм Ильмара Раага „Эрик Каменное Сердце“ (2022 г.), который выйдет на экраны нашей страны осенью 2022.