Ушла эпоха! Гарик Харламов покидает Comedy Club

„Все ребята! Было прекрасно провести с Пашкой (Волей) эти годы Комеди, но пора уступать дорогу молодым! Бебур (Андрей Бебуришвили), в добрый путь! А я наконец-то спать“, — написал Харламов.

Сегодня на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск юмористического шоу Comedy Club, в котором юморист Андрей Бебуришвили заменил Гарика Харламова на должности ведущего шоу и выступил в тандеме с Павлом Волей.

Кстати, Харламов был одним из последних, кто работал в Comedy Club со старта проекта. Из „ветеранов“ теперь остался только Воля.