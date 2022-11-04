04.11.2022, 11:00
Ушла эпоха! Гарик Харламов покидает Comedy Club(1)
ФОТО: Youtube
Юморист Гарик Харламов заявил, что покидает шоу Comedy Club. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
„Все ребята! Было прекрасно провести с Пашкой (Волей) эти годы Комеди, но пора уступать дорогу молодым! Бебур (Андрей Бебуришвили), в добрый путь! А я наконец-то спать“, — написал Харламов.
Сегодня на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск юмористического шоу Comedy Club, в котором юморист Андрей Бебуришвили заменил Гарика Харламова на должности ведущего шоу и выступил в тандеме с Павлом Волей.
Кстати, Харламов был одним из последних, кто работал в Comedy Club со старта проекта. Из „ветеранов“ теперь остался только Воля.