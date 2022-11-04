„Аптекарь Мельхиор“ завоевал две важных награды на кинофестивале в США

Screamfest – крупнейший и самый старый фестиваль фильмов ужасов в Северной Америке, фокусирующийся на ужастиках, триллерах и научно-фантастических фильмах со всего мира. Фестиваль посвящен поддержке интригующих фильмов, открытию интересных рассказчиков и поиску оригинальных историй. Это один из крупнейших в Америке фестивалей жанрового кино, показы которого проходят в престижном Голливудском Китайском театре на Аллее славы в самом центре Лос-Анджелеса.

В этом году на фестивале было вручено 15 наград в разных номинациях.

Победители фестиваля 2022 года:

https://screamfestla.com/fesitval/2022/Festival%20Awards

Лучший оператор — Михкель Соэ («Аптекарь Мельхиор“)

Лучший монтаж — Марион Коппель («Аптекарь Мельхиор“)

По словам Михкеля Соэ, трилогия об аптекаре Мельхиоре стала самым крупным из его кинопроектов: „Подготовка и съемки картины велись очень основательно, а количество членов съемочной группы было самым большим в истории эстонского кино. С учетом содержания и действия фильма создание визуального языка было сложной, но в то же время очень увлекательной задачей. Награда Screamfest – это признание всей нашей команды: каждого помощника оператора, осветителя и колориста, с которыми мы работали над созданием этого фильма“.

В качестве оператора Михкель Соэ также участвовал в съемках фильмов „Встреча выпускников“, „Мужчина с моим лицом“, „Вишневый табак“ и „Нулевая точка“. В следующем году состоятся премьеры снятых с его участием картин „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ Элмо Нюганена и „Дураки славы“ Айна Мяэотса.

Режиссер монтажа Марион Коппель рассказала, что она большой любитель жанрового кино, и тем более приятно, что „Аптекарь Мельхиор“ был так хорошо встречен зрителями и жюри Screamfest: „Я благодарна за возможность провести целый год в средневековом Таллинне, редактируя трилогию „Аптекарь Мельхиор“, и разделяю эту награду со всеми, кто советом и делом внес свой вклад в процесс редактирования“.