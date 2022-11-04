„Аптекарь Мельхиор“ завоевал две важных награды на кинофестивале в США(1)
Первый фильм саги об аптекаре Мельхиоре, собравший в этом году в эстонских кинотеатрах больше всего зрителей, получил две награды на крупнейшем фестивале фильмов ужасов в США Screamfest: оператор Михкель Соэ получил награду за лучшую операторскую работу, режиссер монтажа Марион Коппель – за лучший монтаж.
Screamfest – крупнейший и самый старый фестиваль фильмов ужасов в Северной Америке, фокусирующийся на ужастиках, триллерах и научно-фантастических фильмах со всего мира. Фестиваль посвящен поддержке интригующих фильмов, открытию интересных рассказчиков и поиску оригинальных историй. Это один из крупнейших в Америке фестивалей жанрового кино, показы которого проходят в престижном Голливудском Китайском театре на Аллее славы в самом центре Лос-Анджелеса.
В этом году на фестивале было вручено 15 наград в разных номинациях.
Победители фестиваля 2022 года:
https://screamfestla.com/fesitval/2022/Festival%20Awards
Лучший оператор — Михкель Соэ («Аптекарь Мельхиор“)
Лучший монтаж — Марион Коппель («Аптекарь Мельхиор“)
По словам Михкеля Соэ, трилогия об аптекаре Мельхиоре стала самым крупным из его кинопроектов: „Подготовка и съемки картины велись очень основательно, а количество членов съемочной группы было самым большим в истории эстонского кино. С учетом содержания и действия фильма создание визуального языка было сложной, но в то же время очень увлекательной задачей. Награда Screamfest – это признание всей нашей команды: каждого помощника оператора, осветителя и колориста, с которыми мы работали над созданием этого фильма“.
В качестве оператора Михкель Соэ также участвовал в съемках фильмов „Встреча выпускников“, „Мужчина с моим лицом“, „Вишневый табак“ и „Нулевая точка“. В следующем году состоятся премьеры снятых с его участием картин „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ Элмо Нюганена и „Дураки славы“ Айна Мяэотса.
Режиссер монтажа Марион Коппель рассказала, что она большой любитель жанрового кино, и тем более приятно, что „Аптекарь Мельхиор“ был так хорошо встречен зрителями и жюри Screamfest: „Я благодарна за возможность провести целый год в средневековом Таллинне, редактируя трилогию „Аптекарь Мельхиор“, и разделяю эту награду со всеми, кто советом и делом внес свой вклад в процесс редактирования“.
Помимо саги об аптекаре Мельхиоре, наиболее известными из снятых Марион Коппель фильмов являются шпионский триллер „О2“ и „Тайное общество Супилинна“.
Сага об аптекаре Мельхиоре в этом году привлекла в эстонские кинотеатры больше зрителей, чем любой другой фильм – было куплено более 200 000 билетов. Первый фильм трилогии посмотрели 130 000 человек, а второй фильм на данный момент уже 82 000 человек. Заключительная картина трилогии „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ будет показана в новом году.
Работа по международному продвижению и распространению фильмов про аптекаря Мельхиора продолжается. Международный кинопрокатчик Global Screen займется прокатом картин в кинотеатрах других стран и их представлением на фестивалях. Также подписано соглашение со стриминговой платформой Amazon, которая в следующем году выпустит для немецкоязычных рынков мини-сериал по всем трем частям трилогии.