Алексей Панин поделился радостью — американской визой

„Здравствуй, Америка! Как же классно чувствовать себя свободным человеком! Думать свободно! Говорить свободно! Передвигаться свободно“, — написал артист в личном блоге.

Естественно, СМИ, следящие за блогами звёзд, резонно предположили, что „Здравствуй, Америка“ означает переезд в США. Поэтому на следующий день Панин пояснил, что речь шла об американской визе и о том, что россияне вполне её могут получить. „Хотя, может быть, повлияло, что мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ“, — предположил актёр.

Позднее он дополнительно ответил на новости о переезде: „Я в Испании и не собираюсь из неё никуда переезжать. По крайней мере, в ближайшем будущем. Американскую визу мы с дочкой получили для того, чтобы путешествовать“.

Около месяца назад Панин написал: „В Россию можно ехать только помирать. Жить надо в другом месте“.