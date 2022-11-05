Алибасов-младший признался в симпатиях к внучке Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов признался, что у него есть правило не испытывать вожделение к замужним женщинам. Однако его поразила энергетика Трегубенко — внучки Лидии Федосеевой-Шукшиной, бывшей супруги Алибасова-старшего. „Это было очень тяжело, потому что в последний раз, когда я ее видел на передаче, она сидела рядом — женская энергетика у нее была бешеная, колоссальная. Так она выглядела и была одета достаточно скромно“, — сказал Алибасов.