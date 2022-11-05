05.11.2022, 10:33
Алибасов-младший признался в симпатиях к внучке Федосеевой-Шукшиной
ФОТО: Youtube
Бари Алибасов-младший в беседе с „Пятым каналом“ рассказал о симпатии к дочери Марии Шукшиной Анне Трегубенко.
Бари Алибасов признался, что у него есть правило не испытывать вожделение к замужним женщинам. Однако его поразила энергетика Трегубенко — внучки Лидии Федосеевой-Шукшиной, бывшей супруги Алибасова-старшего. „Это было очень тяжело, потому что в последний раз, когда я ее видел на передаче, она сидела рядом — женская энергетика у нее была бешеная, колоссальная. Так она выглядела и была одета достаточно скромно“, — сказал Алибасов.
При этом, продолжил он, он не смотрит последние фотографии Анны, чтобы „не будить в себе зверя“. „Мне достаточно своих мыслей и фантазий, но они, безусловно, есть. Хотя давлю их, как могу“, — заключил он.