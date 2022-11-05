Шоубиз
05.11.2022, 12:05

Элина Геродес об участии в музыкальном конкурсе Сан-Ремо: „В будущем планирую создать в Эстонии аналогичный праздник песни“

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Элина Геродес
Элина Геродес
ФОТО: Erakogu

На этой неделе автор и испольнительница из Эстонии Элина Геродес оказалась в итальянском городе Сан-Ремо, чтобы попасть в финал всемирно известного музыкального конкурса. К сожалению, удача была не на ее стороне, но Геродес, тем не менее, считает свое участие большим личным достижением. Bublik задал несколько вопросов Элине о том, почему она решила покорить итальянские музыкальные вершины.

- Как случился Сан-Ремо в вашей творческой жизни?

- Совершенно случайно. Я видела публикацию в Facebook о том, что идёт прием заявок на конкурс, но из-за занятости не обратила внимания. Некоторое время спустя моя добрая знакомая, она же ученица нашего центра XGeS Music, прислала ссылку на тот же конкурс. Оставалось буквально несколько дней до окончания приема анкет. Мы подумали и решили, что надо попробовать. Тем более, что у нас к тому времени была готова песня, которая прекрасно подходила по всем параметрам.

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