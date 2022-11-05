05.11.2022, 12:05
Элина Геродес об участии в музыкальном конкурсе Сан-Ремо: „В будущем планирую создать в Эстонии аналогичный праздник песни“(2)
ФОТО: Erakogu
На этой неделе автор и испольнительница из Эстонии Элина Геродес оказалась в итальянском городе Сан-Ремо, чтобы попасть в финал всемирно известного музыкального конкурса. К сожалению, удача была не на ее стороне, но Геродес, тем не менее, считает свое участие большим личным достижением. Bublik задал несколько вопросов Элине о том, почему она решила покорить итальянские музыкальные вершины.