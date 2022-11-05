Элина Геродес об участии в музыкальном конкурсе Сан-Ремо: „В будущем планирую создать в Эстонии аналогичный праздник песни“

- Совершенно случайно. Я видела публикацию в Facebook о том, что идёт прием заявок на конкурс, но из-за занятости не обратила внимания. Некоторое время спустя моя добрая знакомая, она же ученица нашего центра XGeS Music, прислала ссылку на тот же конкурс. Оставалось буквально несколько дней до окончания приема анкет. Мы подумали и решили, что надо попробовать. Тем более, что у нас к тому времени была готова песня, которая прекрасно подходила по всем параметрам.