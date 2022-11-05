У Эмбер Херд проблемы с бывшими: Маск выкинул из Твиттера, Депп опять судится

На странице звезды написано: „Этого аккаунта больше не существует“. При этом у Херд есть страница в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) c 5,3 млн подписчиков, хотя она не активно пользуется соцсетями. Последний пост звезды „Аквамена“ в Instagram датируется 1 июня, — в тот день суд вынес приговор по делу о клевете между актрисой и ее бывшим мужем Джонни Деппом.

Маск и Херд начали встречаться в 2016 году и расстались через два года. Тем не менее, актриса признавалась, что сохранила с Маском хорошие отношения. „Сейчас у нас прекрасная дружба, основанная на общих ценностях. Я его очень уважаю“, — говорила она.

Тем временем Джонни Депп подал апелляцию на решение суда по делу о клевете в отношении бывшей супруги. Минувшим летом присяжные штата Вирджиния постановили, что Депп оклеветал Херд через своего адвоката Адама Уолдмана. Артиста обязали выплатить экс-супруге $2 млн. В апелляции Деппа отмечается, что он не обязан быть ответственным за слова его адвоката:

„Мисс Херд не представила на суде никаких доказательств того, что г-н Депп был лично причастен к составлению заявлений Уолдмана. Вместо этого она предпочла предъявить г-ну Деппу иск о материальной ответственности, утверждая, что он несет ответственность за якобы клеветнические заявления г-на Уолдмана просто потому, что г-н Уолдман был его адвокатом“.

1 июня Депп выиграл судебную тяжбу с Херд. Суд присяжных признал бывшую жену актера виновной в клевете. Первоначально суд обязал Херд выплатить актеру $15 млн: компенсацию в размере $10 млн, а также штраф в размере $5 млн. Затем штраф сократили до $350 тыс.