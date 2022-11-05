Вышел посмертный Альбом Бориса Моисеева. Но есть один нюанс

„Долгожданный релиз показывает, как могло бы развиваться творчество Моисеева, если бы не его преждевременный уход. Этот альбом — напоминание нам о том, как надо ценить близких, пока они живы“, — отметил Горох.

Он добавил, что в сборник вошли 13 песен таких авторов как Алла Пугачева, Илья Резник, Раймонд Паулс, Николай Трубач, Денис Майданов и другие.

Слушатели, впрочем, ознакомившись с композициями, озадачились и даже возмутились. Они заметили и написали в комментариях, что релиз полностью копирует альбом „Пастор. Лучший из мужчин“ 2012 года: „Какой же это новый альбом? Может, ошибка какая-то?“ Пока этот вопрос остался без ответа