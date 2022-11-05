Шоубиз
05.11.2022, 19:37

Горан Брегович получил серьезные травмы после падения с мотоцикла

 
Горан Брегович до аварии
Горан Брегович до аварии
ФОТО: Youtube

Сербский музыкант и композитор Горан Брегович упал с мотоцикла, повредив плечо. Инцидент произошел в Париже. Об этом сообщает Nova.rs.

По словам знакомого музыканта, рука композитора сейчас „обездвижена“. В связи с этим Бреговичу пришлось отметить концерты в Мексике.

Nova.rs подчеркивает, что это уже не первый подобный случай с Бреговичем. Так, однажды он упал с четырехметровой высоты, собирая вишню с дерева. По данным СМИ, тогда музыкант сломал себе позвоночник.

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