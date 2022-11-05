05.11.2022, 19:37
Горан Брегович получил серьезные травмы после падения с мотоцикла
ФОТО: Youtube
Сербский музыкант и композитор Горан Брегович упал с мотоцикла, повредив плечо. Инцидент произошел в Париже. Об этом сообщает Nova.rs.
По словам знакомого музыканта, рука композитора сейчас „обездвижена“. В связи с этим Бреговичу пришлось отметить концерты в Мексике.
Nova.rs подчеркивает, что это уже не первый подобный случай с Бреговичем. Так, однажды он упал с четырехметровой высоты, собирая вишню с дерева. По данным СМИ, тогда музыкант сломал себе позвоночник.