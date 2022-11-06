У Инстасамки и Элджея нет будущего: приговор Пригожина

„Других его песен я даже не знаю. Да и, честно говоря, этот бутон давно раскрылся и уже увядает. Нет больше в нем пульса, новых хитов. Он приелся всем давно“, — выразил мнение Пригожин.

Комментируя творчество рэперши Инстасамки, Пригожин назвал его „избитым“:

„Большое количество ремейков, образ — все это избито и утомило даже самых ярых фанатов исполнителей такого жанра. Нет у нее будущего, разве что на альтернативных площадках, но точно не на большой сцене“.

Артистами одной песни продюсер назвал певицу Светлану Светикову с ее песней „Разве ты не знаешь“, группу „Божья Коровка“ с композицией „Гранитный камушек“ и рэпера Face: „Я даже не могу вспомнить ни одного стоящего хита, который звучал на протяжении долгого времени на радиостанциях“.

Среди артистов, которые имеют шансы на долгую карьеру, Пригожин выделил Клаву Коку и Скриптонита.