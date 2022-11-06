Роза Сябитова назвала звезду своих эротических фантазий — знаменитого актера

Сябитова вспомнила о своих памятных встречах со звездными мужчинами-иностранцами. По словам телеведущей, в свое время она познакомилась с американским актером японского происхождения Кэри-Хироюки Тагавой („Смертельная битва“) и итальянской звездой Микеле Плачидо („Спрут“), о котором до сих пор вспоминает в трепетом.

Также Сябитова призналась, что героем ее эротических снов является актер и каскадер Джеки Чан, с которым она упустила возможность познакомиться лично. „Вышла промашка. Я столкнулась с ним в коридоре Останкино и так растерялась и застеснялась, что не решилась с ним сфотографироваться. Теперь очень жалею и зла на себя за свою работу“, — призналась Сябитова.