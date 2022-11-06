Умер режиссер и сценарист Дуглас МакГрат („Эмма“, „Пули над Бродвеем“, „Закон Лос-Анджелеса“)

Новость о смерти постановщика и сценариста была подтверждена заявлением, размещенным в официальном Twitter-аккаунте продюсеров шоу.

„Мы опустошены внезапной смертью Дугласа МакГрата. Выражаем самые теплые соболезнования его семье. Да будет память о нем благословением“, — говорится в заявлении.

МакГрат в качестве режиссера снял драму „Эмма“ с Гвинет Пэлтроу и написал сценарий к картине „Пули над Бродвеем“ Вуди Аллена. Постановщик был неоднократно номинирован на премию „Оскар“ и на соискание главной театральной награды „Тони“.

Последней работой МакГрата стал моноспектакль „Все в порядке“, в котором он исполнил главную роль. Это автобиографичная постановка артиста о его опыте взросления в сельской местности Техаса.