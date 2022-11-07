Названы лучшие российские сериалы за 20 лет(8)
„Ликвидацию“ режиссера Сергея Урсуляка назвали самым популярным российским сериалом, созданным за последние 20 лет, по версии телеканала „Русский Бестселлер“, сообщает ТАСС.
Сериал рассказывает о борьбе советской власти с преступностью в послевоенной Одессе. Главные роли в „Ликвидации“ исполнили Владимир Машков, Михаил Пореченков, Сергей Маковецкий и Владимир Меньшов. Прошло 15 лкт после премьеры. Меньшова уже нет в живых, а Машкову и Пореченкову запрещён въезд в Украину (и в Одессу в частности). Периодически появляются новости о съемках продолжения, но как снимать Одессу без Одессы, не совсем понятно.
На второй строчке рейтинга оказался сериал „Метод“ с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой, а завершила тройку лидеров „Оттепель“ Валерия Тодоровского. На четвертом месте оказалась экранизация Михаила Булгакова „Мастер и Маргарита“, а следом идет „Бригада“ Алексея Сидорова, ставшая самым дорогим российским сериалом на момент выхода в 2002 году.
Также в десятку попали „Идиот“ Владимира Бортко, „Кухня“ с Дмитрием Назаровым, „Мажор“ с Павлом Прилучным, „Обычная женщина“ с Анной Михалковой и „Измены“ с Еленой Лядовой.