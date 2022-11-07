Названы лучшие российские сериалы за 20 лет

Сериал рассказывает о борьбе советской власти с преступностью в послевоенной Одессе. Главные роли в „Ликвидации“ исполнили Владимир Машков, Михаил Пореченков, Сергей Маковецкий и Владимир Меньшов. Прошло 15 лкт после премьеры. Меньшова уже нет в живых, а Машкову и Пореченкову запрещён въезд в Украину (и в Одессу в частности). Периодически появляются новости о съемках продолжения, но как снимать Одессу без Одессы, не совсем понятно.