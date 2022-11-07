ВИДЕО 18+ | В новом секс-шопе Hot lips рассказали, что продавцы должны делать, когда новый клиент заходит в магазин

„Почему осталась эта традиция, что стыдно сходить в магазин эротики? Мы решили сделать большой магазин, чтобы в каком-то центральном месте, например, как здесь в T1“, - говорит менеджер по продажам Михаил Кутшинский.

По словам Михаила, приватность клиенту обеспечена и никто не будет обращать на него внимания: „У нас четкое указание всем сотрудникам, что если клиент не спрашивает ничего - мы к нему не подходим. То есть мы полностью оставляем этот момент, чтобы все спокойно - никто вас дергать не будет. Даже если клиент сам подойдет спросить, и мы разговоримся, подружимся, то если встретимся где-то в городе, то я сделаю вид, что я вас не знаю“.

„Магазины эротики занимают свое место в пропаганде сексуального здоровья, и мы приветствуем внедрение новой концепции при открытии магазина в Т1. Кроме того, Hot Lips Erootikamaailm вписывается в новое направление центра T1, где важную роль играют связанные со здоровьем услуги. Одним из примеров этого служит открытие в январе Клиники сексуального здоровья на третьем этаже центра“, - сказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.

По словам Йонаса Грауберга, исполнительного директора Эстонского союза сексуального здоровья, который в новом году переедет в Т1 вместе с Клиникой сексуального здоровья, приближение к людям предприятий и организаций, таких как Hot Lips, важно с точки зрения сексуального здоровья: „Секс, сексуальность и сексуальное здоровье не должны быть табу. Нужно иметь возможность говорить об этом свободно. Если различные связанные с сексуальным здоровьем и сексуальностью организации и бизнес станут ближе к людям, как, например, произойдет в центре Т1, это, безусловно, будет способствовать благополучию людей“.