Очевидцы рассказали агентству, что Собчак въехала в Россию через пункт пропуска „Бурачки“ на границе с Латвией вместе с мужем Константином Богомоловым. Об этом же без ссылки на источник пишет телеграм-канал Mash. О том, что Ксения Собчак вернулась в Россию, также сообщает РБК, ссылаясь на одного из знакомых журналистки.

Сама Собчак пока это не комментировала. На прошлой неделе ее мать, член Совета Федерации Людмила Нарусова говорила, что ее дочь вернется в Россию „очень скоро“. Сейчас она отказалась от комментариев.

Собчак уехала из России 26 октября. В этот день в ее загородный дом в Московской области пришли с обыском по делу о вымогательстве, по которому арестовали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Собчак через Беларусь въехала на территорию Литвы как гражданка Израиля.

Государственное агентство ТАСС сообщало со ссылкой на источники, что полиция получила постановление следователя на задержание Собчак, „но ей удалось скрыться“. Позже, по данным агентства, следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак как подозреваемой. Адвокат Собчак Сергей Бадамшин при этом говорил, что у нее „не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой по делу“.