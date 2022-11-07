Павел Прилучный устроил драку с журналистом в центре Москвы

В ролике видно, как артист вышел из кинотеатра с супругой Зепюр Брутян и тещей Гаяне. Увидев такси, которое стояло рядом с его автомобилем, Прилучный пошел скандалить с водителем. Он эмоционально размахивал руками и просил таксиста отъехать подальше, пока не заметил, что конфликт попал в объектив камеры. Тогда Прилучный направился к журналисту с просьбой удалить запись.

Казалось, что после беседы артист и оператор мирно разошлись. Однако Прилучный вернулся и схватил оппонента за грудки. Журналист был вынужден опустить руки вместе с камерой, которая продолжала записывать происходящее. В объектив попало мало, но на записи слышно, как Прилучный распускает руки и угрожает оператору, используя нецензурную лексику. Позднее молодая жена Зепюр, которая ранее стояла в стороне, присоединилась к требованиям удалить ролик. Заметив прохожих, обративших внимание на инцидент, Прилучный ушел.