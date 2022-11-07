Пластический хирург перечислил все операции „нестареющей“ Екатерины Андреевой

Последние несколько лет тренд на естественную красоту только набирает обороты. Одними из самых популярных процедур в бьюти-индустрии стали чистки, пилинги и безинъекционное увлажнение. Девушки предпочитают практически не пользоваться косметикой, не закрашивать отросшие корни, а маникюр, если и делать, то прозрачный, камуфляжный или вовсе без покрытия. Однако в мире шоу-бизнеса все не так просто. Эта тенденция благотворно влияет на многих звезд в обычной жизни, но на экране следовать ей невозможно.

Для зрителей им хочется как можно дольше оставаться молодыми, ведь каждая новая морщинка отнимает у них контракты, гонорары и любовь поклонников. Поэтому страх перед старением вряд ли когда-нибудь уйдет.

Телеведущую Екатерину Андрееву уже много лет называют нестареющей. До сих пор никто не может точно определить, сколько ей лет — варианты варьируются от 50 до 65. Сама звезда Первого канала отмалчивается. Зато любит подчеркнуть, что оставаться такой молодой внешне, красивой и энергичной ей удается благодаря своим секретам. Например, благодаря спорту — все свободное время телеведущая посвящает своему телу: занимается йогой, медитацией и другими различными практиками для выносливости и закалки тела.

А с признаками старения на лице она борется иначе. По словам Андреевой, она уже много лет спит в темной холодной комнате на ортопедической подушке, ест суп из ласточкиных гнезд, пользуется одним и тем же увлажняющим кремом, который ей много лет назад посоветовал косметолог, делает плазмолифтинг, массаж лица ионами серебра и каждый день использует шелковую маску с серебром, которая на самом деле выглядит устрашающе, и перчатки с серебряными пластинами.

Уже много лет телеведущая неизменно утверждает, что поддерживать кожу лица в тонусе ей удается благодаря грамотному домашнему уходу. К косметологам она давно не ходит, а к пластике вообще никогда не прибегала.