ВИДЕО | Новая карьера не за горами? Юри Ратас покорил сердца публики на профессиональных соревнованиях по бальным танцам

„Вчера нам с Кристиной Тармет выпала большая честь и возможность станцевать медленный вальс на чемпионате по 10 видам танца в спортивном центре Саку, организованном Эстонским союзом танцевального спорта в сотрудничестве с танцевальным клубом Danceland. У меня также была возможность увидеть танцоров, которые занимаются соревновательным видом спорта ежедневно. Это красиво, в этом много красоты, темпа и осанки. Спасибо организаторам за приглашение! Аплодисменты, которые мы с Кристиной получили вчера, очень согрели мое сердце. Мощно, спасибо!“, - написал Ратас в посте под видео.