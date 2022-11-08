ВИДЕО | Новая карьера не за горами? Юри Ратас покорил сердца публики на профессиональных соревнованиях по бальным танцам(15)
Помимо многочасовых танцевальных тренировок в рамках участия в телевизионном шоу „Танцы со звездами“ на TV3 Юри Ратас успевает продемонстрировать свои умения вне залов для репетиций. Вчера вместе со своей партнершой Кристиной Тармет он станцевал в рамках чемпионата по танцам в Таллинне. Смотрите, как это было!
„Вчера нам с Кристиной Тармет выпала большая честь и возможность станцевать медленный вальс на чемпионате по 10 видам танца в спортивном центре Саку, организованном Эстонским союзом танцевального спорта в сотрудничестве с танцевальным клубом Danceland. У меня также была возможность увидеть танцоров, которые занимаются соревновательным видом спорта ежедневно. Это красиво, в этом много красоты, темпа и осанки. Спасибо организаторам за приглашение! Аплодисменты, которые мы с Кристиной получили вчера, очень согрели мое сердце. Мощно, спасибо!“, - написал Ратас в посте под видео.
Дорогие читатели, поделитесь своим мнением в комментариях, как вам танцы спикера Рийгикогу?