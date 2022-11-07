Любовь во время войны: Макс Барских и певица ETOLUBOV представили общую песню

Совместная песня Макса Барских и ETOLUBOV – это чувственное послание всем украинским парам, которым удалось, несмотря на многочисленные обстоятельства, найти или сохранить свою любовь.

ETOLUBOV: „Сегодня миллионы украинцев разлучены расстоянием. Единственная связь с любимыми, которая у нас остается - экраны мобильных телефонов. „Римую“ – песня обо всех, кто лелеет свои чувства, несмотря на испытание расстоянием“.

МАКС БАРСКИХ: „Сегодня война идет на всех фронтах. В музыке важно, чтобы украинское слово и рифма обретали новую форму, становясь ближе к восприятию современной молодежи. Вместе с Любой мы стремились создать чувственный и по-настоящему украинский поп-трек. Я убежден, что наш язык может и должен звучать современно“.

Исполнители также уверены, что музыка должна не только лечить и исцелять духовно, но и помогать добрым делом. Поэтому вся прибыль от монетизации от просмотров и прослушиваний „Римую“ будет перечислена в благотворительный фонд DOLI, который основала ETOLUBOV для помощи пострадавшим во время войны украинским семьям.









