Женщине запретили ужинать в шикарном ресторане: я не виновата, что у меня большая грудь

Имея почти 700 000 подписчиков, 1 ноября Polska разместила видео, которое уже набрало 3,3 миллиона просмотров. На видео женщина сталкивается с боссом парижской закусочной, который не разрешил женщине входить в ресторан.

Женщина снабдила видео подписью: декольте = нет ресторану. Видео уже набрало более трех миллионов просмотров. Блогерша рассказала, что хотела пойти в ресторан с подругой, но владелец ресторана остановил их у дверей, потому что якобы посчитал, что они неподобающе одеты. После этого комментария женщина вернулась, чтобы еще раз попытаться заснять реакцию владельца ресторана. В видео повторяется одно и то же: мужчина утверждает, что женщины одеты неподобающим образом.

Женщина, откровенные платья которой уже стали привычными для ее подписчиков, рассказала в видео: „Нам с подругой запретили посещать ресторан, потому что на нас были блузки со слишком большим декольте“. Этот инцидент привлек большое внимание, и несколько французских общественных деятелей и поклонников TikTok блогерши высказали свое мнение.

Ведущий телепередач Бенджамин Кастальди, обозреватель Даниэль Моро и продюсер Гийом Гентон прекрасно понимают владельца ресторана. Кастальди сказал, что не видит скандала. „Он просто не хочет, чтобы в его ресторане была голая грудь“. Моро пишет, что это не феминистский скандал. „Очень немногие женщины сочли бы вас феминисткой“. Гентон сказал, что он никогда не видел таких глупых людей, как эта блогерша и ее подруга.

Среди подписчиков также были разные мнения. „Это немного похоже на поход в магазин в купальнике в середине лета - это запрещено. Необходимо иметь соответствующую одежду. Девушка, сходите в Макдональдс, с их эстетикой одежда не должна быть проблемой“. „Каждый ресторан имеет право сказать, является ли наряд гостя подобающим или нет, и действовать соответственно“, - написали подписчики.

Источник: The Sun