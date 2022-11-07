„Старая, как плесень“: Дженнифер Лоуренс отреагировала на съемки новых „Голодных игр“

По словам Лоуренс, новости о возвращении франшизы на экраны заставляют ее чувствовать себя „старой, как плесень“. „Помню, как мне был 21 год и я думала: „Боже, однажды они переделают и переснимут [эти фильмы]. Но к тому моменту я буду такой старой! Меня уже не будет в живых!“ — рассказала актриса.