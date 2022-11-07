„Старая, как плесень“: Дженнифер Лоуренс отреагировала на съемки новых „Голодных игр“
Американская актриса Дженнифер Лоуренс, сыгравшая главную роль в фильмах серии „Голодные игры“, прокомментировала предстоящий выход картины „Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах“, которая станет приквелом оригинальных лент. Об этом сообщает Gazeta.
По словам Лоуренс, новости о возвращении франшизы на экраны заставляют ее чувствовать себя „старой, как плесень“. „Помню, как мне был 21 год и я думала: „Боже, однажды они переделают и переснимут [эти фильмы]. Но к тому моменту я буду такой старой! Меня уже не будет в живых!“ — рассказала актриса.
Действие романа Сьюзен Коллинз „Баллада о змеях и певчих птицах“ разворачивается за 64 года до событий первых „Голодных игр“, его сюжет посвящен подростку Кориолану Сноу, будущему президенту государства Панем, который становится наставником девушки-трибута Люси Грей Бэрд из дистрикта 12 на десятых Голодных играх.
В экранизации снимаются Том Блайт («Благословление“), Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история“), а также Хантер Шефер («Эйфория“), Джейсон Шварцман («Отель „Гранд Будапешт“), Питер Динклэйдж («Игра престолов“) и Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство“). Премьера фильма „Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах“ запланирована на 17 ноября 2023 года.